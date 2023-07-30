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Из-за тайфуна на юго-востоке Китая пострадали более 1,5 млн человек

30 июля 2023 10:50
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Новости Китая. На юго-восток Китая обрушился мощный тайфун. В некоторых районах жители оказались заблокированы в подтопленных домах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за тайфуна на юго-востоке Китая пострадали более 1,5 млн человек -1

Всего из-за тайфуна уже эвакуировали более 120 тысяч человек. Кроме того на юго-востоке КНР закрыли порты, паромные переправы и туристические достопримечательности. Также приостановлено движение общественного транспорта. Как сообщают местные власти, на данный момент из-за тайфуна пострадали более 1,5 миллиона человек. А общий ущерб превысил 400 миллионов долларов.

# Природные катаклизмы # Новости Китая # Фотофакт

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