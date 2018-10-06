Из-за тайфуна «Конг-рей» в Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов

Новости Южной Кореи. В Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов из-за тайфуна «Конг-рей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Южной Кореи. В Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов из-за тайфуна «Конг-рей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из них более 120-ти – в международном аэропорту «Чеджу». Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 32 метра в секунду. К приближению стихии также готовятся в Шанхае.
5 октября «Кон-грей» обрушился на Японию. Ураган повалил деревья, почти 30 тысяч жителей остались без электричества. Была остановлена работа аэропорта.