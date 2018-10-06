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Из-за тайфуна «Конг-рей» в Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов

06 октября 2018 14:32
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов из-за тайфуна «Конг-рей», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за тайфуна «Конг-рей» в Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов-1

Из них более 120-ти – в международном аэропорту «Чеджу». Максимальная скорость ветра в эпицентре тайфуна составляет 32 метра в секунду. К приближению стихии также готовятся в Шанхае.

Из-за тайфуна «Конг-рей» в Южной Корее отменили почти 300 авиарейсов-4

5 октября «Кон-грей» обрушился на Японию. Ураган повалил деревья, почти 30 тысяч жителей остались без электричества. Была остановлена работа аэропорта.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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