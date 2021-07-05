Из-за сильных ливней в Сочи местные жители получили экстренное предупреждение

Новости России. Экстренное предупреждение получили жители Сочи. Город накрыл сильный ливень. Местные жители сообщают, что вода поднялась выше подоконников первых этажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию осложняет и шквалистый ветер. В результате падения деревьев один человек погиб, двое пострадали. Власти предупредили о возможной эвакуации. В Хостинском и Адлерском районах людей попросили подготовить вещи и личные документы.

Спасательные экипажи приведены в готовность. Улицы города превратились в настоящие реки. Бурные потоки унесли несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы сняли на видео уплывающие машины.