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Из-за сильных ливней в Сочи местные жители получили экстренное предупреждение

05 июля 2021 11:58
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Новости России. Экстренное предупреждение получили жители Сочи. Город накрыл сильный ливень. Местные жители сообщают, что вода поднялась выше подоконников первых этажей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильных ливней в Сочи местные жители получили экстренное предупреждение-1

Ситуацию осложняет и шквалистый ветер. В результате падения деревьев один человек погиб, двое пострадали. Власти предупредили о возможной эвакуации. В Хостинском и Адлерском районах людей попросили подготовить вещи и личные документы.

Из-за сильных ливней в Сочи местные жители получили экстренное предупреждение-4

Спасательные экипажи приведены в готовность. Улицы города превратились в настоящие реки. Бурные потоки унесли несколько припаркованных автомобилей. Очевидцы сняли на видео уплывающие машины.

Из-за сильных ливней в Сочи местные жители получили экстренное предупреждение-7

Дождь продолжается до сих пор. Синоптики прогнозируют усиление ветра, а также формирование смерчей над морем.

# Погода # Фотофакт

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