Из-за сильных дождей на юге Австралии начались масштабные наводнения

Сильные дожди вызвали масштабные наводнения на юге Австралии. За сутки местами выпало до 300 мм осадков, что привело к разливу рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под водой оказались дороги и несколько городов. В штате Виктория снесло мост, из-за чего во власти стихии оказалось несколько машин. Спасатели эвакуировали находившихся людей. Жители городов готовятся к приходу большой воды, они укрепляют дома мешками с песком. Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки дожди, которые будут сопровождаться грозами и ветром только усилятся.