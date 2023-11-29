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Из-за сильных дождей на юге Австралии начались масштабные наводнения

29 ноября 2023 11:12
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Сильные дожди вызвали масштабные наводнения на юге Австралии. За сутки местами выпало до 300 мм осадков, что привело к разливу рек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильных дождей на юге Австралии начались масштабные наводнения-1

Под водой оказались дороги и несколько городов. В штате Виктория снесло мост, из-за чего во власти стихии оказалось несколько машин. Спасатели эвакуировали находившихся людей. Жители городов готовятся к приходу большой воды, они укрепляют дома мешками с песком. Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки дожди, которые будут сопровождаться грозами и ветром только усилятся.

# Наводнение # Фотофакт

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