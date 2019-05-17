Из-за сильного смога в Мехико объявлена чрезвычайная экологическая ситуация

Новости Мексики. Школы в Мехико из-за сильного смога закрыты до понедельника. В столице объявлена чрезвычайная экологическая ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воздух крайне загрязнен из-за лесных пожаров, которые на фоне долгой жары и отсутствия дождей бушуют в центральной части страны.