Прямой эфир

Из-за сильного смога в Мехико объявлена чрезвычайная экологическая ситуация

17 мая 2019 09:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мексики. Школы в Мехико из-за сильного смога закрыты до понедельника. В столице объявлена чрезвычайная экологическая ситуация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за сильного смога в Мехико объявлена чрезвычайная экологическая ситуация-1

Воздух крайне загрязнен из-за лесных пожаров, которые на фоне долгой жары и отсутствия дождей бушуют в центральной части страны.

Из-за сильного смога в Мехико объявлена чрезвычайная экологическая ситуация-4

В течение этого периода в Мехико ввели жесткие ограничения на использование автомобилей. А также обязали предприятия под угрозой штрафа снизить объем выбросов в атмосферу на 30-40%.

# Экология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Техасе прорвало 100-летнюю дамбу. Видеофакт
17 мая 2019 08:58

В Техасе прорвало 100-летнюю дамбу. Видеофакт

Мировые интернет-компании подписали «Крайстчерчский призыв»: в чём суть соглашения
17 мая 2019 07:49

Мировые интернет-компании подписали «Крайстчерчский призыв»: в чём суть соглашения

Стальную скульптуру «Кролик» продали за 91 млн долларов
16 мая 2019 11:35

Стальную скульптуру «Кролик» продали за 91 млн долларов