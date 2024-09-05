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Из-за шторма на Филиппинах погибли 14 человек

05 сентября 2024 07:35
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14 человек погибли в результате сильного тропического шторма на севере Филиппин. Непогода вызвала оползни и наводнения в столице Маниле и соседних провинциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за шторма на Филиппинах погибли 14 человек-2

Скорость ветра превышала 100 километров в час. Улицы и дома затоплены. В отдельных районах нарушено электроснабжение. Отменены авиарейсы, закрыты школы. Синоптики прогнозируют, что шторм в ближайшие дни может перерасти в тайфун. Продолжается эвакуация населения. 

Каждый год на Филиппинах, в состав которых входит около 7 тысяч островов, фиксируется до 20 очень опасных погодных явлений.

# Природные катаклизмы

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