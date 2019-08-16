Из-за схода оползня в Китае пропали 17 человек

Новости Китая. На юго-западе страны из-за оползня 17 человек пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лавина из грязи и камней обрушилась на участок железной дороги между городами Чэнду и Куньмин. В это время там проходили ремонтные работы.