Прямой эфир

Из-за схода оползня в Китае пропали 17 человек

16 августа 2019 09:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. На юго-западе страны из-за оползня 17 человек пропали без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Из-за схода оползня в Китае пропали 17 человек -1

Лавина из грязи и камней обрушилась на участок железной дороги между городами Чэнду и Куньмин. В это время там проходили ремонтные работы.

Из-за схода оползня в Китае пропали 17 человек -4

Под завалами – около 70 метров путей. В поисковой операции задействованы порядка 400 человек и более 10 единиц спецтехники. Живыми удалось достать 11 человек.

# Несчастный случай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ким Чен Ын запустил ракеты в сторону Японского моря
16 августа 2019 09:20

Ким Чен Ын запустил ракеты в сторону Японского моря

В центре Иерусалима подростки с ножами напали на полицейского
16 августа 2019 09:04

В центре Иерусалима подростки с ножами напали на полицейского

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье
15 августа 2019 16:50

Более 200 спасённых жизней: что известно о пилотах, посадивших аварийный самолёт в Подмосковье