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Из-за санкций в отношении Беларуси миру грозит голод. Как такое возможно?

08 февраля 2022 21:47
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Энергокризис и санкции в отношении Беларуси вызвали рост цен на удобрения, в связи с чем миру грозит голод. Об этом пишет одно из крупнейших и влиятельных американских изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за санкций в отношении Беларуси миру грозит голод. Как такое возможно? -1

Дело в том, что Беларусь представляет 20 % мирового производства калия. Однако из-за недружественных действий Евросоюза цены на удобрения начали расти. Фермеры по всему миру вынуждены сокращать производство, из-за чего растет стоимость некоторых сельхозкультур, что может усилить глобальный голод на планете.  

Из-за санкций в отношении Беларуси миру грозит голод. Как такое возможно? -4

Как заявляют отраслевые эксперты, производство удобрений в Европе будет ограничено, пока цены на природный газ там будут высокими. Кроме того, сложившаяся ситуация ускорит рост инфляции и безработицы по всему миру.  

# Санкции # Фотофакт

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