Из-за санкций в отношении Беларуси миру грозит голод. Как такое возможно?

Энергокризис и санкции в отношении Беларуси вызвали рост цен на удобрения, в связи с чем миру грозит голод. Об этом пишет одно из крупнейших и влиятельных американских изданий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дело в том, что Беларусь представляет 20 % мирового производства калия. Однако из-за недружественных действий Евросоюза цены на удобрения начали расти. Фермеры по всему миру вынуждены сокращать производство, из-за чего растет стоимость некоторых сельхозкультур, что может усилить глобальный голод на планете.