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Из-за роста заболеваемости COVID в Европе вводят новые ограничения, а в Австралии запретили въезд из 9 африканских стран

27 ноября 2021 13:47
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COVID-19 вызывает все большую обеспокоенность в странах Европы. На ситуацию уже отреагировала Бельгия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за роста числа заболевших там снова возвращаются к ограничениям. Теперь бары, рестораны и магазины будут закрываться не позже 23:00.

Из-за роста заболеваемости COVID в Европе вводят новые ограничения, а в Австралии запретили въезд из 9 африканских стран-1

Ограничить время работы большинства магазинов, театров, музеев, ресторанов и спортзалов решили и в Нидерландах: с 28 ноября они будут открыты только до 17:00. Португалия, где количество вакцинированных от коронавируса выше 80 %, возвращается к обязательному использованию масок и COVID-сертификатам. Австралия из-за нового штамма коронавируса и вовсе запретила въезд из девяти африканских стран.

Мутация названа «омикрон». В ВОЗ заявили, что ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса.

# Коронавирус # Фотофакт

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