Из-за роста заболеваемости COVID в Европе вводят новые ограничения, а в Австралии запретили въезд из 9 африканских стран

COVID-19 вызывает все большую обеспокоенность в странах Европы. На ситуацию уже отреагировала Бельгия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за роста числа заболевших там снова возвращаются к ограничениям. Теперь бары, рестораны и магазины будут закрываться не позже 23:00.

Ограничить время работы большинства магазинов, театров, музеев, ресторанов и спортзалов решили и в Нидерландах: с 28 ноября они будут открыты только до 17:00. Португалия, где количество вакцинированных от коронавируса выше 80 %, возвращается к обязательному использованию масок и COVID-сертификатам. Австралия из-за нового штамма коронавируса и вовсе запретила въезд из девяти африканских стран.