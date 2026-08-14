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Из-за рекордных ливней в Японии погибли 8 человек

14 августа 2026 19:55
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Японская префектура Тиба переживает последствия экстремальной стихии. Рекордные ливни привели к трагедии: восемь человек погибли, десятки получили травмы. Всего за сутки в регионе выпало три месячных нормы осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за рекордных ливней в Японии погибли 8 человек-2

Из-за угрозы наводнений власти распорядились эвакуировать более 100 тысяч жителей, а около 20 тысяч домов остались без электричества. В некоторые районы еду и питьевую воду доставляют исключительно на лодках. 

Парализована и транспортная инфраструктура. Крупнейший воздушный узел страны аэропорт Нарита на сутки потерял наземное сообщение. Дороги и железнодорожные ветки к терминалам полностью затопило. 

Из-за рекордных ливней в Японии погибли 8 человек-4

Мне удалось забронировать гостиницу, но она оказалась далеко. В очереди на такси мне нужно было ждать 4 часа. Позвонил, сказал, что приеду позже, они мне отказали и взяли штраф за отмену. Поскольку мне больше некуда было идти, пришлось вернуться в аэропорт.

Специалисты связывают аномалию с последствиями серии тайфунов. Власти предупреждают, что, несмотря на окончание ливней, ситуация остается тревожной из-за угрозы схода оползней на размокшей почве. 

# Природные катаклизмы

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