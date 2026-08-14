Из-за рекордных ливней в Японии погибли 8 человек

Японская префектура Тиба переживает последствия экстремальной стихии. Рекордные ливни привели к трагедии: восемь человек погибли, десятки получили травмы. Всего за сутки в регионе выпало три месячных нормы осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за угрозы наводнений власти распорядились эвакуировать более 100 тысяч жителей, а около 20 тысяч домов остались без электричества. В некоторые районы еду и питьевую воду доставляют исключительно на лодках.

Парализована и транспортная инфраструктура. Крупнейший воздушный узел страны аэропорт Нарита на сутки потерял наземное сообщение. Дороги и железнодорожные ветки к терминалам полностью затопило.