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Из-за рекордной инфляции в Великобритании резко подорожали продукты

18 января 2023 19:53
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Новости Великобритании. Максимальная за последние 40 лет инфляция пугает многих британцев. И дело вовсе не профессиональной принадлежности. Рост цен не может не затронуть жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за рекордной инфляции в Великобритании резко подорожали продукты-1

В частности, резкие подорожания продуктов питания отмечают оптовики. По их словам, работать в таких экстремальных с экономической точки зрения условиях им не приходилось никогда. Закупка подорожала, из-за чего предприниматели вынуждены поднять цены. В результате часть магазинов, особенно небольших, становятся неконкурентоспособными. Напомним, продукты питания подорожали в Королевстве в среднем на 17 % по сравнению с 2022 годом. Это самое резкое увеличение цен с 1977.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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