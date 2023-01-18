Из-за рекордной инфляции в Великобритании резко подорожали продукты

Новости Великобритании. Максимальная за последние 40 лет инфляция пугает многих британцев. И дело вовсе не профессиональной принадлежности. Рост цен не может не затронуть жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, резкие подорожания продуктов питания отмечают оптовики. По их словам, работать в таких экстремальных с экономической точки зрения условиях им не приходилось никогда. Закупка подорожала, из-за чего предприниматели вынуждены поднять цены. В результате часть магазинов, особенно небольших, становятся неконкурентоспособными. Напомним, продукты питания подорожали в Королевстве в среднем на 17 % по сравнению с 2022 годом. Это самое резкое увеличение цен с 1977.