Прямой эфир

Из-за растущих цен во Франции назревают забастовки

21 октября 2022 20:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. В стране местный профсоюз призывает к всеобщей забастовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за растущих цен во Франции назревают забастовки-1

Основное требование манифестантов повышение зарплат на фоне растущих цен в стране. Представитель французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» отметила, что после многочисленных акций протеста, которые прошли во Франции на этой неделе, появилась динамика. Напомним, тогда на улицы Франции, согласно данным профсоюзов, вышли порядка 300 тысяч человек.

# Забастовка # Новости Франции # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Польши за несколько месяцев вырубили сотни тысяч деревьев
21 октября 2022 13:12

Жители Польши за несколько месяцев вырубили сотни тысяч деревьев

В Британии рейтинг Консервативной партии упал до самого низкого уровня в истории
21 октября 2022 13:03

В Британии рейтинг Консервативной партии упал до самого низкого уровня в истории

50 человек погибли и более 300 были ранены во время беспорядков в Чаде
21 октября 2022 12:02

50 человек погибли и более 300 были ранены во время беспорядков в Чаде