Из-за растущих цен во Франции назревают забастовки

Новости Франции. В стране местный профсоюз призывает к всеобщей забастовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное требование манифестантов – повышение зарплат на фоне растущих цен в стране. Представитель французского профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» отметила, что после многочисленных акций протеста, которые прошли во Франции на этой неделе, появилась динамика. Напомним, тогда на улицы Франции, согласно данным профсоюзов, вышли порядка 300 тысяч человек.