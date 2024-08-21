Из-за пожаров на Мадейре закрыли тропы для туристов

На Мадейре массово закрывают туристические тропы. В португальском регионе шестой день бушует лесной пожар. Огонь уже охватил более 3 тысяч гектаров земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борьбу со стихией брошены все экстренные службы региона. В зону бедствия пригнали десятки единиц техники. Леса тушат с земли и воздуха, но совладать со стихией пока не удается. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется. Жителей и гостей призывают быть бдительнее, сотни местных уже покинули свои дома, а вот туристы куда более безрассудны. Несмотря на все запреты и реальную угрозу жизни, некоторые путешественники смогли проникнуть на туристическую тропу, к которой подбирается пламя. Благо полиция вовремя отреагировала на сообщение о нарушителях.