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Из-за пожаров на Мадейре закрыли тропы для туристов

21 августа 2024 15:32
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На Мадейре массово закрывают туристические тропы. В португальском регионе шестой день бушует лесной пожар. Огонь уже охватил более 3 тысяч гектаров земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Из-за пожаров на Мадейре закрыли тропы для туристов-2

На борьбу со стихией брошены все экстренные службы региона. В зону бедствия пригнали десятки единиц техники. Леса тушат с земли и воздуха, но совладать со стихией пока не удается. Из-за сильного ветра пламя быстро распространяется. Жителей и гостей призывают быть бдительнее, сотни местных уже покинули свои дома, а вот туристы куда более безрассудны. Несмотря на все запреты и реальную угрозу жизни, некоторые путешественники смогли проникнуть на туристическую тропу, к которой подбирается пламя. Благо полиция вовремя отреагировала на сообщение о нарушителях. 

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