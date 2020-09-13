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Из-за пожара в Краснодаре сгорели почти 90 квартир

13 сентября 2020 12:23
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Новости России. Крупный пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре. Загорелась квартира на седьмом этаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за пожара в Краснодаре сгорели почти 90 квартир-1

Огонь очень быстро перекинулся на деревянную мансарду. За короткое время площадь возгорания увеличилась в четыре раза.

По предварительным данным, никто не пострадал. Пламя уничтожило почти 90 квартир.

Из-за пожара в Краснодаре сгорели почти 90 квартир-4

Прибывшие спасатели эвакуировали около 300 жителей. Справиться с открытым огнем удалось спустя четыре часа после возгорания. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.

# Пожар # Фотофакт

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