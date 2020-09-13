Из-за пожара в Краснодаре сгорели почти 90 квартир

Новости России. Крупный пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре. Загорелась квартира на седьмом этаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Крупный пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме в Краснодаре. Загорелась квартира на седьмом этаже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь очень быстро перекинулся на деревянную мансарду. За короткое время площадь возгорания увеличилась в четыре раза.
По предварительным данным, никто не пострадал. Пламя уничтожило почти 90 квартир.
Прибывшие спасатели эвакуировали около 300 жителей. Справиться с открытым огнем удалось спустя четыре часа после возгорания. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнем.