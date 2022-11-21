Из-за перебоев с поставками некоторые эстонцы могут умереть

Причина – постоянные перебои с поставками. Например, в местных аптеках пропало лекарство, которое позволяет поддерживать работу щитовидной железы. Причем его нет по всей стране. Жители бьют тревогу. Ведь при отмене препарата могут наступить смертельно опасные осложнения. В аптеках страны отмечают, что замены этому препарату в Эстонии нет. И рекомендуют по возможности запастись дефицитными медикаментами. Стоит отметить, что нехватка лекарств в больницах и аптеках также фиксируется в соседних Латвии и Литве.