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Из-за перебоев с поставками некоторые эстонцы могут умереть

21 ноября 2022 20:04
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Новости Эстонии. В помощи нуждаются и страны Балтики. В Эстонии заканчиваются важные лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за перебоев с поставками некоторые эстонцы могут умереть-1

Причина – постоянные перебои с поставками. Например, в местных аптеках пропало лекарство, которое позволяет поддерживать работу щитовидной железы. Причем его нет по всей стране. Жители бьют тревогу. Ведь при отмене препарата могут наступить смертельно опасные осложнения. В аптеках страны отмечают, что замены этому препарату в Эстонии нет. И рекомендуют по возможности запастись дефицитными медикаментами. Стоит отметить, что нехватка лекарств в больницах и аптеках также фиксируется в соседних Латвии и Литве.

# Кризис в ЕС # Новости Эстонии # Фотофакт

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