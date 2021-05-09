Из-за пандемии не было ни публики, ни ветеранов. Все ли страны празднуют День Победы?

Новости Беларуси. По-разному день Великой Победы отмечают в мире. В Москве 9 Мая на Красной площади прошел парад Победы. Над российской столицей взмыли десятки самолетов и вертолетов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В небе над Ржевским мемориалом накануне праздника тысяча дронов выстроились в фигуру ордена Отечественной войны. Зрелище невероятной красоты (подробнее здесь). И вот такое отношение к истории Великой Отечественной у белорусов и россиян единое. А в Риге полиция закрыла доступ к памятнику Освободителям, сославшись на коронавирус. Здесь хотя бы нашли причину, а в Киеве без объяснения Минкульт запретил проведение памятного мероприятия 9 мая. В Киеве праздничные мероприятия к 9 Мая оказались под угрозой срыва

В Москве на Красной площади состоялся парад Победы. По брусчатке маршировали 12 тысяч человек, прошла механизированная колонна – почти две сотни боевых машин.

Во главе колонны легендарный танк Т-34. Сразу за наземной техникой в небе над российской столицей появилась авиация – 76 самолетов и вертолетов. Финальным аккордом парада стал пролет шести штурмовиков Су-25 с дымогенераторами, которые нарисовали в небе российский триколор.

Во Франции главная церемония состоялась накануне на Елисейских полях. В 2021 году, как и в 2020-м, из-за пандемии коронавируса не было ни публики, ни ветеранов, ни широкого круга чиновников и дипломатов.

Президент Макрон возложил цветы к памятнику Шарлю де Голлю, возглавлявшему в годы Второй мировой войны патриотическое движение за освобождение страны.

В Берлине возложили венки к советскому военному мемориалу. В церемонии участвовал посол нашей страны, а также дипломаты России, Армении и Казахстана. Кроме того, жители немецкой столицы могли наблюдать в небе над памятником необычную картину: легкомоторный самолет пронес копию Знамени Победы. Пилот, немец по национальности, убежден: память о Победе над фашизмом нужно передавать будущим поколениям.

Томас Хенниг, пилот самолета:

Такое знамя 30 апреля 1945 года было водружено над Рейхстагом как символ Победы. Я рад, что мне, моим детям и внукам посчастливилось жить в мире. Считаю, что очень важно работать над укреплением взаимопонимания между народами.

А в Украине власти упорно отказываются от героического наследия своих предков. Сегодня там отмечают День победы над нацизмом, а вчера был День памяти и примирения, посвященный жертвам Второй мировой войны. При этом делается все, чтобы сорвать празднования. Министерство культуры поставило под угрозу проведение концерта. В Украине отмечают День памяти и примирения. Что значит этот день в истории страны?

На территорию Национального музея истории, где должно пройти мероприятие, не пропустили техническое оборудование для монтажа сцены. К слову, в рамках политики декоммунизации советская символика в стране запрещена. В частности, за георгиевскую ленту предусмотрен штраф до 100 долларов. А немногочисленные плакаты, посвященные празднику, безжалостно уничтожают радикалы.

Искажение фактов, борьба с памятниками и отрицание ведущей роли Красной армии в Победе над фашизмом. В последние годы Запад всеми силами старается принизить заслуги СССР в разгроме гитлеровского режима. Наглядный пример – Польша. И месяца не прошло, как там, в городе Чеховице-Дзедзице, снесли памятник советско-польскому братству по оружию. За последние три-четыре года в Польше власти демонтировали свыше 420 памятников советским солдатам. Накануне глава МИД нашей страны высказался на эту тему. «Полный абсурд и цинизм». Владимир Макей высказался на тему западных санкций в отношении Беларуси

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Мы осуждаем подобного рода действия и не приемлем их. Мы вместе с нашими союзниками по ОДКБ, с партнерами по СНГ принимаем регулярно соответствующие заявления против глорификации нацизма, против фальсификации истории, против сноса памятников, посвященных погибшим во Второй мировой войне. Владимир Макей: заметьте, руководство Беларуси никогда не допускало, чтобы какие-то памятники были разрушены

Но несмотря на желание некоторых государств переписать историю, страны-победительницы ярко и красочно отмечают День Победы. Над Ржевским мемориалом Советскому солдату показали световое шоу, в котором задействовали тысячу дронов. Над Ржевским мемориалом Советскому солдату в небо запустили тысячу дронов. Зрители увидели световое шоу