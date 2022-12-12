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Из-за огромного спроса на электроэнергию Великобритания возобновляет работу ТЭС

12 декабря 2022 18:48
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Новости Великобритании. В стране готовят к экстренному запуску угольные электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за огромного спроса на электроэнергию Великобритания возобновляет работу ТЭС-1

Соответствующее решение принял оператор единой энергосистемы страны на фоне резкого похолодания и огромного спроса на электроэнергию. Запускать планируют две резервные угольные электростанции. Они должны обеспечить бесперебойные поставки электроэнергии, если в этом будет необходимость. При этом ранее работа этих ТЭС была приостановлена, поскольку их планировали закрыть.

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# Кризис в ЕС # Новости Великобритании # Фотофакт

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