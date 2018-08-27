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Из-за обезвреживания бомбы времён Второй мировой в Германии эвакуировали 18,5 тыс человек

27 августа 2018 09:35
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Новости Германии. В немецком городе Людвигсхафен обезвредили бомбу времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за обезвреживания бомбы времён Второй мировой в Германии эвакуировали 18,5 тыс человек-1

Из-за опасности взрыва авиационного снаряда весом в полтонны были эвакуированы 18,5 тысяч местных жителей. Спустя час после очистки территории саперы приступили к работе. Операция прошла успешно. Люди возвращаются из пункта временного пребывания по домам.

# Оружие и боеприпасы

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