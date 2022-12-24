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Из-за непогоды в США и Канаде без электричества остались более 500 тысяч домов и предприятий

24 декабря 2022 08:17
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Непогода в канун Рождества оставила США и Канаду без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего более 500 тысяч домов и предприятий. Власти канадской провинции Онтарио объявили штормовые предупреждения на большей части региона.  

Из-за непогоды в США и Канаде без электричества остались более 500 тысяч домов и предприятий-1

Огромное количество выпавшего снега нарушило железнодорожное и автомобильное движение. Плохая видимость привела к многочисленным авариям. Людям советуют оставаться дома. Тем более что добраться куда-либо сейчас крайне проблематично. Второй по загруженности аэропорт страны – Ванкувер – накануне отменил все рейсы.   

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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