Из-за непогоды в США и Канаде без электричества остались более 500 тысяч домов и предприятий

Непогода в канун Рождества оставила США и Канаду без электричества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего более 500 тысяч домов и предприятий. Власти канадской провинции Онтарио объявили штормовые предупреждения на большей части региона.

Огромное количество выпавшего снега нарушило железнодорожное и автомобильное движение. Плохая видимость привела к многочисленным авариям. Людям советуют оставаться дома. Тем более что добраться куда-либо сейчас крайне проблематично. Второй по загруженности аэропорт страны – Ванкувер – накануне отменил все рейсы.