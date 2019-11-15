Из-за непогоды Франция погрузилась в блэкаут

Новости Франции. Сильный снегопад оставил без электричества 200 тысяч жителей на юго-востоке Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Упавшие из-за сильного ветра и снега деревья привели к обрывам на линиях электропередачи.
Новости Франции. Сильный снегопад оставил без электричества 200 тысяч жителей на юго-востоке Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Упавшие из-за сильного ветра и снега деревья привели к обрывам на линиях электропередачи.
Десятки специалистов задействованы в восстановительных работах. Рухнувшее на машину дерево также привело к гибели одного из местных жителей.
Накануне снежные заносы спровоцировали остановку поезда на железной дороге между Греноблем и Лионом. В составе отключилось освещение и отопление. Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать. В 7 департаментах на юго-востоке страны объявлен оранжевый уровень опасности.