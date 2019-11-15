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Из-за непогоды Франция погрузилась в блэкаут

15 ноября 2019 08:59
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Новости Франции. Сильный снегопад оставил без электричества 200 тысяч жителей на юго-востоке Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Упавшие из-за сильного ветра и снега деревья привели к обрывам на линиях электропередачи.

Из-за непогоды Франция погрузилась в блэкаут-1

Десятки специалистов задействованы в восстановительных работах. Рухнувшее на машину дерево также привело к гибели одного из местных жителей.

Из-за непогоды Франция погрузилась в блэкаут-4

Накануне снежные заносы спровоцировали остановку поезда на железной дороге между Греноблем и Лионом. В составе отключилось освещение и отопление. Пассажиров пришлось экстренно эвакуировать. В 7 департаментах на юго-востоке страны объявлен оранжевый уровень опасности.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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