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Из-за морской блокады США Иран пригрозил нанести удар по всем портам региона

13 апреля 2026 10:52
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Ближневосточный конфликт грозит вновь перерасти в полномасштабную войну. И без того хрупкое перемирие между США и Ираном в любой момент может прекратится после того, как Вашингтон объявил о начале морской блокады Исламской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за морской блокады США Иран пригрозил нанести удар по всем портам региона-2

В Тегеране действия американских Вооруженных сил назвали пиратством и потребовали вывести все военные корабли из зоны Персидского залива. Кроме того, власти Ирана заявили, что сохраняют запрет на проход связанных с США и Израилем судов через Ормузский пролив, и обратились к международному сообществу с просьбой содействовать прекращению конфликта. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии уже выступила с обращением к Вашингтону и Тегерану, призвав их продолжить переговоры, чтобы превратить прекращение огня в прочный мир. В заявлении министры иностранных дел блока подчеркнули глобальную важность Ормузского пролива – торгового маршрута, через которые проходят миллионы баррелей нефти. Его блокада спровоцировала мировой топливный кризис. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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