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Из-за масштабных пожаров в Бразилии под угрозой оказались вымирающие виды животных

15 сентября 2020 15:35
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Новости Бразилии. Режим чрезвычайного положения сроком на 90 дней объявлен на юго-западе Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за масштабных пожаров в Бразилии под угрозой оказались вымирающие виды животных-1

Лесные пожары на территории крупнейшего в мире водно-болотного угодья Пантанал не прекращаются уже несколько месяцев. Из-за масштабных возгораний под угрозой оказались вымирающие виды животных, а плохое качество воздуха сказывается на здоровье местных жителей.  

Из-за масштабных пожаров в Бразилии под угрозой оказались вымирающие виды животных-4

Стихия уничтожила уже 15 % территории Пантанала. Количество очагов возгораний в августе стало рекордным за последние 15 лет.  

# Пожар # Фотофакт

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