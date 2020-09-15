Из-за масштабных пожаров в Бразилии под угрозой оказались вымирающие виды животных

Новости Бразилии. Режим чрезвычайного положения сроком на 90 дней объявлен на юго-западе Бразилии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лесные пожары на территории крупнейшего в мире водно-болотного угодья Пантанал не прекращаются уже несколько месяцев. Из-за масштабных возгораний под угрозой оказались вымирающие виды животных, а плохое качество воздуха сказывается на здоровье местных жителей.