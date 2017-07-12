Из-за ливней в Вильнюсе не смогли сесть 6 самолетов

Новости Литвы. Досталось от непогоды и нашим соседям. Сильнейший ливень нарушил авиасообщение в Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приземлиться в Литве не смогли по меньшей мере 6 самолетов.