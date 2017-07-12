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Из-за ливней в Вильнюсе не смогли сесть 6 самолетов

12 июля 2017 08:30
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Новости Литвы. Досталось от непогоды и нашим соседям. Сильнейший ливень нарушил авиасообщение в Вильнюсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приземлиться в Литве не смогли по меньшей мере 6 самолетов.

Из-за ливней в Вильнюсе не смогли сесть 6 самолетов-1

В частности, это были рейсы из Польши, Венгрии, Испании и Германии.

Из-за подтопления некоторых участков дорог было блокировано и движение автомобилей. Общественный транспорт ходил с солидным опозданием. Затопило парковки.

# Фотофакт # Погода

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