Из-за коронавируса в Италии умерли почти 1000 человек за сутки

Новости мира. Число жертв коронавируса в мире преодолело новый рубеж. От COVID-19 умерли более 1,5 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наихудшая ситуация в США. Там скончались свыше 270 тысяч.

Так, в Италии 3 декабря умерли почти тысяча жителей. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.

На фоне непростой эпидобстановки во всем мире с нетерпением ждут начала вакцинации. В Великобритании прививать население планируют уже со следующей недели. Препарат, разработанный американской и немецкой компаниями, первыми получат медицинские работники, а также постояльцы домов престарелых.