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Из-за коронавируса в Италии умерли почти 1000 человек за сутки

04 декабря 2020 11:39
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Новости мира. Число жертв коронавируса в мире преодолело новый рубеж. От COVID-19 умерли более 1,5 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наихудшая ситуация в США. Там скончались свыше 270 тысяч.

COVID-19 заражены более 65 миллионов жителей планеты. Практически ежедневно страны фиксируют новые антирекорды.  

Из-за коронавируса в Италии умерли почти 1000 человек за сутки-1

Так, в Италии 3 декабря умерли почти тысяча жителей. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.  

На фоне непростой эпидобстановки во всем мире с нетерпением ждут начала вакцинации. В Великобритании прививать население планируют уже со следующей недели. Препарат, разработанный американской и немецкой компаниями, первыми получат медицинские работники, а также постояльцы домов престарелых.  

Из-за коронавируса в Италии умерли почти 1000 человек за сутки-4

Во Франции между тем вакцинацию намерены проводить в три этапа. Предполагается, что первый из них продлится до февраля.

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# Коронавирус # Фотофакт

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