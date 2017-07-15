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Из-за карстовой воронки во Флориде два дома провалились под землю

15 июля 2017 18:02
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Новости Беларуси. Сразу два дома ушли под землю во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В службу спасения позвонили жильцы, которые обнаружили у соседнего здания небольшую яму. Буквально через полчаса на место прибыли спасатели, но к тому времени воронка открылась.

Яма была метров 60 шириной.

Специалисты говорят, что это карстовая воронка и в ближайшее время она может увеличиться в разы, либо образоваться под любым другим домом. Но вот какое здание в нее попадет следующим – неизвестно.

Из-за карстовой воронки во Флориде два дома провалились под землю-1

# Фотофакт # США

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