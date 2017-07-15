Из-за карстовой воронки во Флориде два дома провалились под землю

Новости Беларуси. Сразу два дома ушли под землю во Флориде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В службу спасения позвонили жильцы, которые обнаружили у соседнего здания небольшую яму. Буквально через полчаса на место прибыли спасатели, но к тому времени воронка открылась.

Яма была метров 60 шириной.

Специалисты говорят, что это карстовая воронка и в ближайшее время она может увеличиться в разы, либо образоваться под любым другим домом. Но вот какое здание в нее попадет следующим – неизвестно.