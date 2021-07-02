Из-за извержения вулкана на Филиппинах началась экстренная эвакуация местных жителей

Новости Филиппин. Массовая эвакуация объявлена на Филиппинах. Из-за извержения вулкана Тааль покинуть свои дома вынуждены более 14 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тааль – один из самых небольших действующих вулканов в мире. Однако это не делает его менее опасным. 110 лет назад он стал причиной гибели 1300 человек. В 2020 году из-за извержения были отмены более 200 авиарейсов и эвакуированы свыше 100 тысяч жителей.