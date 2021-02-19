​Из-за извержения вулкана Этна улицы сицилийского города Катания покрылись пеплом

Новости Италии. Улицы сицилийской Катании покрылись пеплом из-за извержения вулкана Этна. Он проснулся 16 февраля и продолжает выбрасывать фонтаны газа, золы и раскаленной лавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столб дыма и пепла поднимается более чем на полтора километра. Авиасообщение приостановлено. В целях обеспечения безопасности в городе действует запрет на передвижение скутеров, мотоциклов и велосипедов. Скорость движения транспорта ограничили до 30 км/час.