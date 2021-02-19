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​Из-за извержения вулкана Этна улицы сицилийского города Катания покрылись пеплом

19 февраля 2021 12:14
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Новости Италии. Улицы сицилийской Катании покрылись пеплом из-за извержения вулкана Этна. Он проснулся 16 февраля и продолжает выбрасывать фонтаны газа, золы и раскаленной лавы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Из-за извержения вулкана Этна улицы сицилийского города Катания покрылись пеплом-1

Столб дыма и пепла поднимается более чем на полтора километра. Авиасообщение приостановлено. В целях обеспечения безопасности в городе действует запрет на передвижение скутеров, мотоциклов и велосипедов. Скорость движения транспорта ограничили до 30 км/час.

​Из-за извержения вулкана Этна улицы сицилийского города Катания покрылись пеплом-4

Из-за активности Этны в регионе зафиксированы подземные толчки. Власти восстанавливают инфраструктуру и призывают людей к предельной осторожности.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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