Из-за инфляции немцы вынуждены распродавать вещи

Возле них чуть ли не выстраиваются очереди, чтобы получить под залог наличные. Сегодня в ФРГ работают уже около 250 ломбардов. Их владельцы говорят, что это является ярким индикатором экономической ситуации. Обратиться в банк за кредитом могут не все, к тому же это занимает время, а ломбард – верный способ получить сумму на покупку самого необходимого, а заложенную вещь можно выкупить в течение нескольких месяцев, заплатив проценты и сбор за хранение. Правда, по словам хозяев ломбардов, последнее происходит очень редко.