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Из-за инфляции немцы вынуждены распродавать вещи

17 октября 2022 08:12
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Новости Германии. Инфляция в Германии заставляет немцев распродавать свои вещи. Они стали гораздо чаще обращаться в ломбарды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за инфляции немцы вынуждены распродавать вещи-1

Возле них чуть ли не выстраиваются очереди, чтобы получить под залог наличные. Сегодня в ФРГ работают уже около 250 ломбардов. Их владельцы говорят, что это является ярким индикатором экономической ситуации. Обратиться в банк за кредитом могут не все, к тому же это занимает время, а ломбард – верный способ получить сумму на покупку самого необходимого, а заложенную вещь можно выкупить в течение нескольких месяцев, заплатив проценты и сбор за хранение. Правда, по словам хозяев ломбардов, последнее происходит очень редко.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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