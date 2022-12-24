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Из-за инфляции австрийцы отказываются от подарков близким на Рождество

24 декабря 2022 10:28
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Рождество в разгар энергетического кризиса и растущей инфляции. Европейцы вынужденно сокращают расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным торговой ассоциации Австрии, на предпраздничные приобретения в 2022 году население тратит на 15 % меньше, чем в 2021-м. Некоторые и вовсе отказываются от рождественских подарков близким.  

Из-за инфляции австрийцы отказываются от подарков близким на Рождество-1

Хотя, как правило, предновогодний сезон – один из самых прибыльных для торговли, но в этот раз он проходит крайне вяло, что вызывает опасения у бизнеса. Несмотря на принятые антиинфляционные меры, покупательская способность австрийцев снижается. В ближайшее время ситуация не изменится, считают владельцы торговых компаний. В сложившихся условиях бизнес сокращает штат сотрудников и закрывает филиалы.  

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# Экономический кризис # Фотофакт

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