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Из-за долгов по зарплате. В трёх регионах Украины бастуют шахтёры

09 декабря 2020 14:11
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Новости Украины. В трех регионах Украины бастуют горняки. Речь идет о Львовской, Донецкой и Волынской областях. В одной из шахт они отказываются работать и подниматься на поверхность. В других – спускаться под землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за долгов по зарплате. В трёх регионах Украины бастуют шахтёры-1

Среди требований – улучшить условия труда, а также погасить долги по заработной плате за два осенних месяца. По данным профсоюзов, на данный момент сумма задолженности перед всеми государственными шахтами страны составляет более полутора миллиардов гривен.  

Помимо подземных забастовок, массовая акция проходит и у здания Кабмина Украины. Шахтеры Восточного горно-обогатительного комбината, добывающие урановую руду, также требуют погасить долги и возобновить полноценную работу предприятия.  

# Акции протеста # Фотофакт

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