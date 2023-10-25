Из-за блокады в секторе Газа не осталось чистой воды – это может привести к эпидемиям

В секторе Газа большие проблемы с чистой водой, что в скором времени может стать причиной эпидемий и гибели жителей палестинского анклава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильская сторона после объявления полной его блокады прекратила поставлять продукты, воду и топливо. Из-за отсутствия последнего прекратили работу пять систем очистки. Люди вынуждены пить грязную воду из колодцев, что может привести к быстрому распространению кишечных инфекций. Детский фонд ООН выпустил заявление, в котором говорится, что с нехваткой воды в секторе Газа столкнулись более двух миллионов человек. Около 120 тысяч кубометров неочищенных сточных вод уже попало в море.