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Из-за аномальной жары в Японии госпитализирована почти тысяча человек

07 августа 2016 14:22
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Новости Японии. Около 1000 человек госпитализированы в Японии из-за жары. Она уже несколько дней проверяет на прочность жителей островного государства. Причём некоторые из жителей в крайне тяжелом состоянии. Отметим, что температура воздуха для этого региона действительно аномальна – почти 40°С

Необычно жаркая погода приводит к еще одной беде: в Японии участились инциденты на воде. Только за минувшие сутки основа жизни стала смертью для четверых японцев. В связи с этим спасательные службы предупредили граждан: не лезьте в озера и реки, а максимум принимайте душ. Жарить солнце в стране, где оно восходит, будет еще долго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Погода

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