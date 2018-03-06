Из аэропорта в Бразилии было похищено 5 миллионов долларов за 6 минут

Новости Бразилии. 4 марта в Кампинасе пять человек похитили около пяти миллионов долларов за шесть минут.

Как сообщает O Globo, деньги находились на борту самолёта Lufthansa, который летел в Германию. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Виракопус, чтобы забрать дополнительный груз.

Вооружённые винтовками злоумышленники совершили ограбление без выстрелов. Их транспортное средство было похоже на используемое персоналом аэропорта. Во время своих действий преступники столкнулись с двумя охранниками и заперли их в фургоне.

По имеющимся сведениям, похищено 5 миллионов долларов, но федеральная полиция пока не подтвердила эту информацию. Поиск подозреваемых продолжается.

Зимой прошлого года из офиса аэропорта Шарль-де-Голь мужчина вынес 300 тысяч евро.