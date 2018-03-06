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Из аэропорта в Бразилии было похищено 5 миллионов долларов за 6 минут

06 марта 2018 08:00
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Новости Бразилии. 4 марта в Кампинасе пять человек похитили около пяти миллионов долларов за шесть минут.  

Как сообщает O Globo, деньги находились на борту самолёта Lufthansa, который летел в Германию. Воздушное судно приземлилось в аэропорту Виракопус, чтобы забрать дополнительный груз.  

Вооружённые винтовками злоумышленники совершили ограбление без выстрелов. Их транспортное средство было похоже на используемое персоналом аэропорта. Во время своих действий преступники столкнулись с двумя охранниками и заперли их в фургоне.  

По имеющимся сведениям, похищено 5 миллионов долларов, но федеральная полиция пока не подтвердила эту информацию. Поиск подозреваемых продолжается.  

Зимой прошлого года из офиса аэропорта Шарль-де-Голь мужчина вынес 300 тысяч евро.  

Офис компании был открыт – здесь подробнее.  

# Кража

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