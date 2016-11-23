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Итоги президентских выборов в США могут быть пересмотрены: есть подозрение в подтасовке голосов

23 ноября 2016 13:24
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Новости США. Итоги президентских выборов в Соединенных Штатах все еще не определены окончательно и могут быть радикально пересмотрены.

Сторонники Клинтон обнаружили нестыковки в результатах голосования по 3 штатам. Есть подозрения, как было заявлено, что здесь был совершен взлом локальных сетей и подтасованы данные народного волеизъявления.

В Мичигане, например, могло быть похищено у Клинтон 7% голосов, то есть, как раз те 30 тысяч, которых ей не хватило для победы в штате. Доказательств взлома нет, но штаб Клинтон информирован и готовит иски в этой связи, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Выборы в США

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