Итоги президентских выборов в США могут быть пересмотрены: есть подозрение в подтасовке голосов

Новости США. Итоги президентских выборов в Соединенных Штатах все еще не определены окончательно и могут быть радикально пересмотрены.

Сторонники Клинтон обнаружили нестыковки в результатах голосования по 3 штатам. Есть подозрения, как было заявлено, что здесь был совершен взлом локальных сетей и подтасованы данные народного волеизъявления.

В Мичигане, например, могло быть похищено у Клинтон 7% голосов, то есть, как раз те 30 тысяч, которых ей не хватило для победы в штате. Доказательств взлома нет, но штаб Клинтон информирован и готовит иски в этой связи, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.