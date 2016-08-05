Итальянским супермаркетам запретили выбрасывать просроченные продукты

Новости Италии. Парламент Италии принял закон, который должен раз и навсегда решить на Апеннинах проблему пищевых отходов.

По подсчетам специалистов, ежегодно в стране пропадает 5 миллионов тонн вполне доброкачественного провианта.

Его стоимость и расходы на утилизацию испорченных продуктов достигают 12 миллиардов евро в год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сэкономить на таких потравах и поможет новый закон. Он обязывает рестораны по первому требованию клиента складывать недоеденное в контейнеры на вынос.

Супермаркетам запрещают выбрасывать просроченное продовольствие – его следует до истечения сроков годности пристраивать в хорошие руки и голодные рты.

В Италии бушует экономический кризис и потому гражданам предложено стать бережливее: подобного рода закон уже принят в феврале во Франции и результатами его действия остались довольны все.