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Итальянская полиция выловила у берегов Сицилии 2 тонны кокаина

17 апреля 2023 13:39
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Новости Италии. Итальянская полиция выловила у берегов Сицилии две тонны кокаина. Власти страны назвали этот улов рекордным. Вся партия была скреплена и тщательно упакована водонепроницаемой пленкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянская полиция выловила у берегов Сицилии 2 тонны кокаина-1

Кроме того, на ней был установлен световой маяк. По основной версии, наркоторговцы сбросили запрещенный груз с корабля, чтобы его течением прибило к берегу, где его должны были забрать. Сейчас выясняется, кто отправил партию наркотиков, стоимостью 400 миллионов евро и кому она предназначалась.

# Наркотики # Новости Италии # Фотофакт

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