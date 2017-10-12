Итальянку отпустили в оплачиваемый отпуск по уходу за собакой

Новости Италии. Жительница Италии смогла добиться выплаты за два дня, которые она отсутствовала на работе в римском университете, из-за того, что она заботилась о заболевшем питомце.

По информации La Repubblica, у итальянки заболела собака. Женщина обратилась к своему работодателю с просьбой побыть рядом с домашним животным, которому должны сделать операцию.

После отказа работодателя, итальянка обратилась к зоозащитникам и адвокатам, которые нашли несколько приговоров суда, постановивших, что отсутствие заботы со стороны владельца питомца наказывается по закону и попадает под статью «жестокое обращение с животными».

Благодаря ветеринарному сертификату женщина смогла получить оплачиваемый отпуск по уходу за питомцем.

Зоозащитники отмечают, что был создан важный прецедент, который в очередной раз подчеркивает статус домашних животных как членов семьи во всех отношениях.

«Теперь, имея необходимую ветеринарную сертификацию, все, кто будет находиться в таком же положении, могут вспомнить об этой ситуации».