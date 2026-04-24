Итальянцы меняют свои пищевые привычки из-за энергокризиса. Блюда, которые требуют качественных продуктов, все реже пользуются популярностью. Вместо этого итальянцы покупают готовую еду, даже если она стоит дороже, и просто растягивают ее на несколько раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главная проблема в дизельном топливе, на котором ездят грузовики и работает сельхозтехника. Его цена перевалила за 2 евро и продолжает расти. Как итог: производитель поднимает цены из-за дорогого топлива, затем это делают перевозчики, а потом и магазины. Платить за такую цепочку вынуждены обычные семьи. СМИ удивляются тому, что страна отказывается от средиземноморской диеты, которая считалась эталоном здорового питания. Так, итальянцы массово переходят с говядины на более дешевую курицу и свинину. Правительство пыталось спасти ситуацию. В середине марта оно снизило акцизы на 25 евроцентов за литр дизеля, но скидку продлили только до 1 мая. Да и эффект от таких мер не особо ощутим. В начале месяца после объявления о скидках на итальянских заправках появились таблички «топливо закончилось». Автомобилисты в панике скупили резервуары быстрее, чем компании успевали их пополнить. Итог неутешительный. Сейчас среднестатистическая итальянская семья тратит на продукты почти на 15% больше, чем два года назад. И это при том, что качество еды на столе неуклонно падает.