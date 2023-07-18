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Итальянцы бьют тревогу из-за отмены зерновой сделки

18 июля 2023 08:05
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Итальянские аграрии бьют тревогу из-за отмены зерновой сделки. Фермеры опасаются потрясения мировых рынков, указано в заявлении Ассоциации производителей сельхозпродукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянцы бьют тревогу из-за отмены зерновой сделки-1

По словам аграриев, от соглашения выигрывали Китай, Испания и Турция, которые получали некий процент от объема поставленной продукции. Италия во время действия договоренностей выгоды не ощутила. Впрочем, и не должна была.

Негодуют и в Чехии. Там фермерам грозит банкротство из-за низких закупочных цен на выращенное ими зерно. Вместе с тем глава Аграрной палаты республики заявил, что именно украинское зерно может обвалить рынок в Центральной и Восточной Европе.

# Экономический кризис # Фотофакт

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