Итальянцы бьют тревогу из-за отмены зерновой сделки

По словам аграриев, от соглашения выигрывали Китай, Испания и Турция, которые получали некий процент от объема поставленной продукции. Италия во время действия договоренностей выгоды не ощутила. Впрочем, и не должна была.

Негодуют и в Чехии. Там фермерам грозит банкротство из-за низких закупочных цен на выращенное ими зерно. Вместе с тем глава Аграрной палаты республики заявил, что именно украинское зерно может обвалить рынок в Центральной и Восточной Европе.