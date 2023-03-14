Италия решила задействовать флот для борьбы с незаконной миграцией

Новости Италии. Италия решила задействовать военно-морской флот для борьбы с мигрантами. По мнению правительства, хорошо вооруженные и оснащенные оборудованием для обнаружения судов корабли итальянских ВМС прекрасно справятся с этой задачей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они будут находить и отслеживать лодки с нелегалами и делать все, чтобы те не смогли проникнуть в территориальные воды. Когда военно-морские силы начнут патрулирование, пока неизвестно, но, судя по всему, это произойдет совсем скоро. На этом настаивает правительство. По данным Министерства внутренних дел, с начала 2023 года на итальянское побережье прибыли более 20 тысяч человек. Это на 15 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года.