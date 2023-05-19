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Италия планирует отправить около 3500 военнослужащих на восточный фланг НАТО

19 мая 2023 12:26
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Италия намерена отправить около 3 500 военнослужащих на восточный фланг НАТО. Об этом написали местные СМИ со ссылкой на министра обороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Италия планирует отправить около 3500 военнослужащих на восточный фланг НАТО-1

По его словам, итальянская армия будет активно участвовать во всех инициативах Североатлантического альянса в этом регионе. Так, Италия уже разместила свои зенитно-ракетные комплексы в Словакии. Кроме этого, она отправила в Балтийское море ракетный эсминец, который будет нести боевое дежурство у берегов Польши – как сообщается, для укрепления противовоздушной обороны побережья.  

# Международная политика # Новости Италии # Фотофакт

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