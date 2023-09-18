Новости Италии. Италия обратилась к Евросоюзу за помощью в миграционном кризисе. Премьер-министр страны призвала ЕС принять срочные меры, чтобы справиться с потоком беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Итальянское правительство 18 сентября проведет специальное заседание. План чрезвычайных мер будет включать строительство новых объектов для вынужденных переселенцев. Поскольку единственный на Лампедузе центр, рассчитанный на 400 человек, не в состоянии принять всех нуждающихся.