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Италия обратилась к Евросоюзу за помощью в миграционном кризисе

18 сентября 2023 07:15
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Новости Италии. Италия обратилась к Евросоюзу за помощью в миграционном кризисе. Премьер-министр страны призвала ЕС принять срочные меры, чтобы справиться с потоком беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Италия обратилась к Евросоюзу за помощью в миграционном кризисе-1

Итальянское правительство 18 сентября проведет специальное заседание. План чрезвычайных мер будет включать строительство новых объектов для вынужденных переселенцев. Поскольку единственный на Лампедузе центр, рассчитанный на 400 человек, не в состоянии принять всех нуждающихся.

# Беженцы # Новости Италии # Фотофакт

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