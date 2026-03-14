Италия и Мальта не знают, что делать с подбитым ВС Украины российским СПГ-танкером

В Совете министров Италии провели обсуждение ситуации с дрейфующим российским газовозом Arctic Metagaz. Судно было атаковано украинскими безэкипажными катерами и теперь находится в море между о. Лампедуза и о. Мальта, пишет РИА Новости.

Arctic Metagaz перевозил значительный объем газа, мазута и дизельного топлива. 3 марта в водах Средиземного моря Киев атаковал газовоз посредством безэкипажных катеров.

Пресс-служба руководства Совмина Италии сообщает, что судно находится в зоне ответственности Республики Мальта, которая установила минимальное безопасное расстояние в 5 морских миль, и правительством Италии дано обещание правительству Валлетты продолжать передачу им данных о наблюдении.

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