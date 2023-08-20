Истребитель F-16 уже летал и приземлялся в Украине

Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что в Украину уже прилетал и совершал посадку на украинских аэродромах американский истребитель F-16, сообщает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время руководство Украины проводит подготовительные работы на взлетных полосах, проводится реконструкция.

Ранее Соединенные Штаты одобрили поставку Киеву самолетов F-16 из Дании и Нидерландов. Украинская сторона примет боевые истребители после прохождения подготовки пилотов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что получение Киевом F-16 будет расценено как угроза России со стороны Запада.

