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Истребитель F-16 уже летал и приземлялся в Украине

20 августа 2023 10:59
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Командующий воздушных сил ВСУ Николай Олещук рассказал, что в Украину уже прилетал и совершал посадку на украинских аэродромах американский истребитель F-16, сообщает РИА Новости.

Истребитель F-16 уже летал и приземлялся в Украине-1

Фото: Flickr U.S. Department of Defense (истребитель F-16)

По его словам, в настоящее время руководство Украины проводит подготовительные работы на взлетных полосах, проводится реконструкция. 

Ранее Соединенные Штаты одобрили поставку Киеву самолетов F-16 из Дании и Нидерландов. Украинская сторона примет боевые истребители после прохождения подготовки пилотов. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что получение Киевом F-16 будет расценено как угроза России со стороны Запада.
 

# Оружие и боеприпасы

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