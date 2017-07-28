История, растрогавшая мир: кошка Муся из Владивостока «усыновила» восьмерых ежей – видеофакт
Новости России. Кошка Муся, «усыновившая» восьмерых ежей прославилась на весь мир. Видео, снятое в зоопарке Владивостока, уже распространили ведущие издания России, Великобритании, США. А пользователи социальных сетей назвали этот ролик «нежностью недели» и обратили внимание на то, что животные все чаще преподносят людям уроки человечности.
Ежата остались без мамы в результате трагического случая. Мама-ежиха получила травму, несовместимую с жизнью, когда рабочие косили траву. Сотрудники зоопарка вспоминают: мама умерла, детишки были еще слепые, их пытались кормить из бутылочки, но ничего не получалось.
Сотрудница зоопарка «Садгород» (Владивосток):
Прошло два дня – ежата оставались голодными. И как раз, выйдя во двор, я увидела нашу кошку Мусю. Недолго думая, я ее схватила и подложила к ежатам. Ежата мгновенно отреагировали, буквально за несколько секунд. Они почувствовали тепло, запах, поняли, чего от них хотят. И на удивление, кошка наша сразу же поняла, что хотят от нее. Она легла, и ежата стали пить молоко. К счастью.
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