История последних 30-ти лет: выставка современной белорусской фотографии открылась в Китае

Новости Китая. В китайском Чунцине открылась выставка современной белорусской фотографии «День Независимости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На ней представлены работы 13 отечественных фотографов различных поколений: от 80-х годов до современных молодых покорителей стоп-кадров. Таким образом, зритель сможет увидеть, как менялась современная белорусская фотография на протяжении последних 30 лет.

Проекты, представленные на выставке, разнообразны: от исследования повседневной жизни приграничных районов Беларуси до анализа столичной архитектуры.