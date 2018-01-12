История последних 30-ти лет: выставка современной белорусской фотографии открылась в Китае

Новости Китая. В китайском Чунцине открылась выставка современной белорусской фотографии «День Независимости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В китайском Чунцине открылась выставка современной белорусской фотографии «День Независимости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На ней представлены работы 13 отечественных фотографов различных поколений: от 80-х годов до современных молодых покорителей стоп-кадров. Таким образом, зритель сможет увидеть, как менялась современная белорусская фотография на протяжении последних 30 лет.
Проекты, представленные на выставке, разнообразны: от исследования повседневной жизни приграничных районов Беларуси до анализа столичной архитектуры.
Выставка продлится до 28 января включительно. Также зрители смогли познакомиться с одной из самых ярких белорусских традиций – Колядками. Лучшим национальным дополнением культурной программе стал концерт ансамбля «Купалинка».
Напомним, 10 января дан старт Году туризма Беларуси в Китае.
И еще одно важное событие для обеих стран: в Пекине распахнул двери магазин натуральных белорусских продуктов питания. Теперь китайские гурманы смогут на вкус ощутить всю прелесть отечественной гастрономии.