История любви в танце: в Аргентине проходят международные соревнования по танго

Новости Аргентины. Буэнос-Айрес погрузился в ритмы танго. В городе на международных соревнованиях выбирают лучших исполнителей этого темпераментного танца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В конкурсной программе салонное и более сложное по хореографии сценическое танго. Но это нюансы, интересные жюри. Простые же зрители смотрят на выступления как на маленькие спектакли – каждая пара разыгрывает на сцене свою историю любви.