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История любви в танце: в Аргентине проходят международные соревнования по танго

17 августа 2017 07:06
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Новости Аргентины. Буэнос-Айрес погрузился в ритмы танго. В городе на международных соревнованиях выбирают лучших исполнителей этого темпераментного танца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

История любви в танце: в Аргентине проходят международные соревнования по танго-1

В конкурсной программе салонное и более сложное по хореографии сценическое танго. Но это нюансы, интересные жюри. Простые же зрители смотрят на выступления как на маленькие спектакли – каждая пара разыгрывает на сцене свою историю любви.

# Танцы

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