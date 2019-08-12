Новости Италии. Исторический центр Венеции закрыли для круизных лайнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято из-за угрозы разрушения города.

Дело в том, что огромные суда создают большие волны, а это приводит к повреждению свай. Власти Венеции собираются построить новый порт, который вынесут за пределы исторического центра. А место, где он будет располагаться, определят сами местные жители.

Население Венеции составляет 55 тысяч человек, в то время как город ежедневно посещают 60 тысяч туристов.