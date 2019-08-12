Прямой эфир

Исторический центр Венеции закрыли для круизных лайнеров

12 августа 2019 06:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Исторический центр Венеции закрыли для круизных лайнеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое решение принято из-за угрозы разрушения города.

Исторический центр Венеции закрыли для круизных лайнеров-1

Дело в том, что огромные суда создают большие волны, а это приводит к повреждению свай. Власти Венеции собираются построить новый порт, который вынесут за пределы исторического центра. А место, где он будет располагаться, определят сами местные жители.

Население Венеции составляет 55 тысяч человек, в то время как город ежедневно посещают 60 тысяч туристов.

# Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании машина протаранила террасу бара: среди пострадавших – ребёнок
11 августа 2019 13:27

В Испании машина протаранила террасу бара: среди пострадавших – ребёнок

В Нидерландах обрушилась крыша футбольного стадиона
11 августа 2019 13:03

В Нидерландах обрушилась крыша футбольного стадиона

В Норвегии неизвестный устроил стрельбу в мечети: преступника задержали горожане
11 августа 2019 13:00

В Норвегии неизвестный устроил стрельбу в мечети: преступника задержали горожане