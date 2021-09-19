Историческая миссия SpaceX с полностью гражданским экипажем вернулась на Землю

Новости США. Космический корабль SpaceX с экипажем из четырех туристов приводнился в Атлантическом океане после трех дней на орбите Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его достали из воды и подняли на палубу судна, чтобы экипаж прошел медицинский осмотр, а затем на вертолете вернулся в Космический центр Кеннеди.