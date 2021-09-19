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Историческая миссия SpaceX с полностью гражданским экипажем вернулась на Землю

19 сентября 2021 12:16
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Новости США. Космический корабль SpaceX с экипажем из четырех туристов приводнился в Атлантическом океане после трех дней на орбите Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Историческая миссия SpaceX с полностью гражданским экипажем вернулась на Землю-1

Его достали из воды и подняли на палубу судна, чтобы экипаж прошел медицинский осмотр, а затем на вертолете вернулся в Космический центр Кеннеди.

Историческая миссия SpaceX с полностью гражданским экипажем вернулась на Землю-4

Это первый космический корабль с полностью гражданским экипажем. В его состав вошли детский врач, профессор геологии, инженер и миллиардер, который и оплатил полет всех астронавтов-любителей. Во сколько ему обошлись билеты к звездам – коммерческая тайна. Проект, кстати, благотворительный. Цель миссии – собрать 200 миллионов долларов на исследования раковых заболеваний у детей.

# Космос # Фотофакт

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