Историческая миссия SpaceX с полностью гражданским экипажем вернулась на Землю

Новости США. Космический корабль SpaceX с экипажем из четырех туристов приводнился в Атлантическом океане после трех дней на орбите Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Космический корабль SpaceX с экипажем из четырех туристов приводнился в Атлантическом океане после трех дней на орбите Земли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его достали из воды и подняли на палубу судна, чтобы экипаж прошел медицинский осмотр, а затем на вертолете вернулся в Космический центр Кеннеди.
Это первый космический корабль с полностью гражданским экипажем. В его состав вошли детский врач, профессор геологии, инженер и миллиардер, который и оплатил полет всех астронавтов-любителей. Во сколько ему обошлись билеты к звездам – коммерческая тайна. Проект, кстати, благотворительный. Цель миссии – собрать 200 миллионов долларов на исследования раковых заболеваний у детей.