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Испанский приют заботится об охотничьих собаках, которых выкинули на улицу. Вот как ухаживают за четвероногими

07 марта 2023 12:21
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Этот приют на юге Испании заботится о брошенных охотничьих собаках. Для Испании это большая проблема. По окончании сезона охоты на зайцев хозяева убивают гончих или выкидывают на улицы.

Испанский приют заботится об охотничьих собаках, которых выкинули на улицу. Вот как ухаживают за четвероногими-1

Здесь таких собак около 600, в основном испанских гальго. Им пытаются найти новый дом, организовано международное усыновление по всей Европе и Северной Америке. Отсюда 90 % питомцев отправляются в дома за пределами Испании.

Испанский приют заботится об охотничьих собаках, которых выкинули на улицу. Вот как ухаживают за четвероногими-4

Зоозащитники говорят, что в 2021 году в стране выбросили 167 тысяч собак. Большинство – после сезона охоты. Некоторые собаки прибывают сюда больными или с серьезными травмами. Центр занимается их лечением.

Испанский приют заботится об охотничьих собаках, которых выкинули на улицу. Вот как ухаживают за четвероногими-7

Мэри О`Коннор, волонтер:
Ветеринары делают все возможное, чтобы спасти их. Независимо от того, выживут собаки или нет, им дадут имя. У многих из этих собак до этого момента была ужасная жизнь. И когда мы даем им имя, мы подтверждаем, что они разумные существа. Иногда это лучшее, что мы можем сделать.

Испанский приют заботится об охотничьих собаках, которых выкинули на улицу. Вот как ухаживают за четвероногими-10

Вскоре в Испании планируют принять закон об охране животных. Он изменит правила обращения с домашними и дикими животными в неволе, запретит продажу домашних животных в магазинах и превратит зоопарки в центры восстановления дикой природы. При этом нарушителям будут грозить тюремные сроки.

Испанский приют заботится об охотничьих собаках, которых выкинули на улицу. Вот как ухаживают за четвероногими-13

Одновременно социалистическая партия в последний момент представила поправку в закон, которая исключает охотничьих собак и других животных, используемых в традиционной сельской деятельности. В Испании с помощью охотничьих собак выслеживают или ловят животных, таких как олени, кабаны и кролики. Охотничья отрасль приносит более 5 миллиардов евро в год.

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