Испанский приют заботится об охотничьих собаках, которых выкинули на улицу. Вот как ухаживают за четвероногими

Этот приют на юге Испании заботится о брошенных охотничьих собаках. Для Испании это большая проблема. По окончании сезона охоты на зайцев хозяева убивают гончих или выкидывают на улицы.
Этот приют на юге Испании заботится о брошенных охотничьих собаках. Для Испании это большая проблема. По окончании сезона охоты на зайцев хозяева убивают гончих или выкидывают на улицы.
Здесь таких собак около 600, в основном испанских гальго. Им пытаются найти новый дом, организовано международное усыновление по всей Европе и Северной Америке. Отсюда 90 % питомцев отправляются в дома за пределами Испании.
Зоозащитники говорят, что в 2021 году в стране выбросили 167 тысяч собак. Большинство – после сезона охоты. Некоторые собаки прибывают сюда больными или с серьезными травмами. Центр занимается их лечением.
Мэри О`Коннор, волонтер:
Ветеринары делают все возможное, чтобы спасти их. Независимо от того, выживут собаки или нет, им дадут имя. У многих из этих собак до этого момента была ужасная жизнь. И когда мы даем им имя, мы подтверждаем, что они разумные существа. Иногда это лучшее, что мы можем сделать.
Вскоре в Испании планируют принять закон об охране животных. Он изменит правила обращения с домашними и дикими животными в неволе, запретит продажу домашних животных в магазинах и превратит зоопарки в центры восстановления дикой природы. При этом нарушителям будут грозить тюремные сроки.
Одновременно социалистическая партия в последний момент представила поправку в закон, которая исключает охотничьих собак и других животных, используемых в традиционной сельской деятельности. В Испании с помощью охотничьих собак выслеживают или ловят животных, таких как олени, кабаны и кролики. Охотничья отрасль приносит более 5 миллиардов евро в год.
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