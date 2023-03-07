Испанский приют заботится об охотничьих собаках, которых выкинули на улицу. Вот как ухаживают за четвероногими

Этот приют на юге Испании заботится о брошенных охотничьих собаках. Для Испании это большая проблема. По окончании сезона охоты на зайцев хозяева убивают гончих или выкидывают на улицы.

Здесь таких собак около 600, в основном испанских гальго. Им пытаются найти новый дом, организовано международное усыновление по всей Европе и Северной Америке. Отсюда 90 % питомцев отправляются в дома за пределами Испании.

Зоозащитники говорят, что в 2021 году в стране выбросили 167 тысяч собак. Большинство – после сезона охоты. Некоторые собаки прибывают сюда больными или с серьезными травмами. Центр занимается их лечением.

Мэри О`Коннор, волонтер:

Ветеринары делают все возможное, чтобы спасти их. Независимо от того, выживут собаки или нет, им дадут имя. У многих из этих собак до этого момента была ужасная жизнь. И когда мы даем им имя, мы подтверждаем, что они разумные существа. Иногда это лучшее, что мы можем сделать.

Вскоре в Испании планируют принять закон об охране животных. Он изменит правила обращения с домашними и дикими животными в неволе, запретит продажу домашних животных в магазинах и превратит зоопарки в центры восстановления дикой природы. При этом нарушителям будут грозить тюремные сроки.